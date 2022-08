Anderlecht heeft de uitwedstrijd tegen STVV in de Belgische voetbalcompetitie vrij eenvoudig gewonnen. Lior Refaelov en Fábio Silva scoorden in de slotfase van de eerste helft en Benito Raman bepaalde de eindstand in Sint-Truiden (0-3).

Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers uit Brussel, die in punten gelijk zijn gekomen met koploper Royal Antwerp FC. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelt zondag nog tegen KAS Eupen.