Baansprintster Van Riessen naar halve finales op EK

Laurine van Riessen heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in München de halve finales bereikt op de sprint. Op de gelegenheidspiste in de Messe versloeg Van Riessen haar landgenote Hetty van der Wouw in twee heats. Het sprinttoernooi wordt maandagmiddag voortgezet.

Van Riessen, die met de derde tijd in de kwalificaties goed was begonnen, had in de achtste finales de Britse Lauren Bell uitgeschakeld. Van der Wouw was te sterk geweest voor de Italiaanse Miriam Vece. In de strijd om een plaats in de finale neemt Van Riessen het op tegen de Duitse Emma Hinze. In de andere halve finale staan de Duitse Lea Sophie Friedrich en de Française Mathilde Gros tegenover elkaar.

Titelverdedigster Shanne Braspennincx ontbreekt op de sprint in München. Met het oog op de WK in oktober, vond zij een optreden op de 200 meterbaan van München niet passen in haar voorbereiding. De wereldtitelstrijd wordt, zoals vrijwel alle grote toernooien, op een 250 meterbaan afgewerkt.

Op de puntenkoers bij de vrouwen eindigde Lonneke Uneken als tiende. Het goud was voor de Belgische Lotte Kopecky, de regerend wereldkampioen. De Italiaanse Silvia Zanardi werd tweede, voor de Française Victoire Berteau.

Yoeri Havik miste op de afvalkoers net het podium. De Noord-Hollander werd vierde. Het goud was voor de Italiaan Elia Viviani, de regerend wereldkampioen. Opmerkelijk genoeg had Viviani eerder op de dag ook al de wegwedstrijd gereden. De Duitser Theo Reinhardt werd tweede, de Belg Jules Hesters derde.