Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen verliezen finale Hamburg

De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben net naast de zege gegrepen op het Elite 16-toernooi in Hamburg. Het Nederlandse duo verloor in de finale van de Polen Michal Bryl en Bartosz Losiak. De beslissing viel pas ver in de derde set, die met 29-27 naar Bryl en Losiak ging.

Het Poolse koppel had de eerste set met 21-18 gewonnen, de tweede ging met 21-16 naar Brouwer en Meeuwsen. De beslissende set draaide daarna uit op een thriller.

Bryl en Losiak hadden in de halve finales met 22-20 21-17 gewonnen van Stefan Boermans en Matthew Immers. Dat Nederlandse duo moest het in de strijd om het brons afleggen tegen de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler (21-23 18-21).

Brouwer en Meeuwsen verloren dit jaar ook de finale van het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Rosarito. Ze werden derde in de Tsjechische stad Ostrava.