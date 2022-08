Op de vierde dag van de EK zwemmen in Rome hebben bijna alle Nederlandse deelnemers aan de ochtendsessie de volgende ronde bereikt. Luc Kroon deed dat op de 200 meter vrije slag, Maaike de Waard en Tessa Giele op de 100 vlinder, Tes Schouten op de 200 school en de mannenploeg op de 4×100 vrij. Alleen Imani de Jong werd uitgeschakeld, op de 1500 vrij.

De estafetteploeg, bestaande uit Stan Pijnenburg, Jesse Puts, Kroon en Sean Niewold, ging als vijfde naar de finale van zondagavond op de 4×100 vrij. De mannen klokten 3.15,47. Het verschil met Hongarije, dat zich als eerste plaatste, bedroeg 0,85 seconde.

De 20-jarige Kroon klokte in de series van de 200 vrij met 1.48,29 de vijftiende tijd. De Hongaar Kristóf Milák was ruim 2 seconden sneller (1.46,26). De pas 17-jarige Roemeen David Popovici, die zaterdag het 13 jaar oude wereldrecord van de Braziliaan César Cielo op de 100 vrij aanscherpte, zette de tweede tijd neer.

Op de 100 vlinder plaatsten De Waard (negende in 58,90) en Giele (tiende in 58,97) zich soepel voor de halve finales van zondagavond. Schouten kwalificeerde zich als achtste voor de halve finales van de 200 school in 2.27,11.

De Jong werd op de langste afstand, de 1500 meter, uitgeschakeld met een tijd van 16.40,11. Daarmee eindigde ze als elfde. De beste acht mogen terugkomen voor de finale.