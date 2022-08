Florijn en Twellaar bezorgen succesvolle roeiploeg ook goud op EK

Met Karolien Florijn en Melvin Twellaar als boegbeelden heeft de Nederlandse roei-equipe indruk gemaakt op de Europese kampioenschappen in München. Florijn was oppermachtig op de skiff, terwijl Twellaar op hetzelfde onderdeel olympisch kampioen Stefanos Ntouskos net voorbleef. Naast de twee gouden medailles keerde Oranje met ook nog vier zilveren en drie bronzen plakken richting huis of trainingskamp. Over een maand volgen de WK in Tsjechië.

Florijn had dit seizoen bij twee wereldbekerwedstrijden al laten zien dat ze tegen voornamelijk Europese concurrentes een klasse apart is. In München finishte de Griekse Evangelia Anastasiadou bijna 6 seconden na haar als tweede. Het brons was voor de Duitse Alexandra Föster. “Iedereen verwachtte dit van mij, maar zo makkelijk is het niet”, zei de 24-jarige dochter van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn en de Duitse oud-roeister Antje Rehaag bij de NOS. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio maakte ze deel uit van de vier-zonder, waarmee ze zilver veroverde.

“Het waren zware omstandigheden met een forse wind tegen. Het is natuurlijk niet helemaal een verrassing dat ik hier win, maar dit is een grotere wedstrijd dan de World Cups.” Florijn kijkt al uit naar de WK, waar ze ook olympisch kampioene Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland gaat treffen. “Ik ben heel benieuwd, ik hoop dat ik dan nog een stapje beter ben.”

De zege van Twellaar was een verrassing. De 25-jarige Amsterdammer was niet goed weg, maar putte daar juist motivatie uit, legde hij na afloop bij de NOS uit. “Het verliep anders dan we vooraf hadden bedacht, maar in trainingen bootsen we vaak zulke situaties na. Je leert ermee omgaan. Dat kwam wel van pas vandaag.”

Twellaar had de tijd niet om om zich heen te kijken en realiseerde zich pas toen hij de finish was gepasseerd dat hij Europees kampioen was geworden. De Duitse regerend wereldkampioen Oliver Zeidler miste zelfs het podium. Het gaf aan dat de concurrentie wel degelijk sterk was in München. Twellaar pakte vorig jaar bij de Spelen van Tokio nog zilver met Stef Broenink in de dubbeltwee.

De Nederlandse medailleoogst werd verder gerealiseerd door de mannen acht, Laila Youssifou en Roos de Jong in de dubbeltwee, de vrouwen dubbelvier en de mannen vier zonder (allen zilver) en Ymkje Clevering en Veronique Meester in de twee zonder, de vrouwen acht en Martine Veldhuis in de lichte skiff (brons).