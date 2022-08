Jakobsen sprint naar Europese titel op de weg

De Nederlander Fabio Jakobsen heeft bij de Europese kampioenschappen wielrennen in München de wegrace bij de mannen gewonnen. De koers over 207 kilometer eindigde in een massasprint. Daarin was Jakobsen, normaal in dienst van Quick-Step – Alpha Vinyl, duidelijk de sterkste. Het zilver was voor de Fransman Arnaud Démare, brons ging naar de Belg Tim Merlier.

Veel lof was er voor Danny van Poppel, de sprinter van Bora-hansgrohe die zich volledig opofferde voor de kansen van Jakobsen. Als zogenoemde ‘lead-out’ voor de Heukelumer bracht hij zijn kopman naar het wiel van Merlier, om daarna zelf nog vierde te worden. “Ik heb het gedaan vanuit de slipstream van Danny en dankzij perfect werk van de ploeg”, zo dankte de winnaar zijn door bondscoach Koos Moerenhout bijeengebrachte landgenoten, die normaal voor verschillende ploegen rijden. “Het zijn allemaal profs, ze waren gemotiveerd en ze wisten dat ik hier kon winnen.”

Voor Jakobsen was het weer een overwinning in een seizoen waarin hij volledig hersteld is van de zware val in de Ronde van Polen in 2020. Dat herstel was al ingezet in de Ronde van Spanje van vorig jaar, waarin hij drie ritten won. Dit jaar volgden al twaalf overwinningen, met een rit in de Tour de France als uitschieter.

De koers, met een omloop in en rond München, leverde tot de slotkilometers weinig spektakel op. De Zwitser Silvan Dillier en de Oostenrijker Lukas Pöstlberger reden lang vooruit, de Duitse favoriet Pascal Ackermann schakelde zich uit door een val over een pootje van een hek. Het kwam op sprinten aan, al probeerde de Zwitser Stefan Bissegger in de slotkilometers nog weg te rijden. Maar de controle van de landen met sprinters was te groot.

Jakobsen rondde het karwei perfect af en werd zo de eerste Nederlandse renner bij de mannen die zich Europees kampioen op de weg mag noemen.