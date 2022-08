Leknessund bezorgt Team DSM zege in Arctic Race

De Noor Andreas Leknessund heeft de Arctic Race of Norway gewonnen. De renner van Team DSM kwam na een rit over 159 kilometer met start en finish in Trondheim alleen aan. Leknessund had voldoende marge om de leiderstrui over te nemen van de Fransman Victor Lafay, die na zijn etappezege van zaterdag leider was geworden in de vierdaagse rittenkoers.

Achter Leknessund finishte de Italiaan Nicola Conci als tweede, net voor de Fransman Axel Zingle.

Voor de 23-jarige Noor was het zijn vierde overwinning als wielerprof, zijn tweede dit jaar na een ritzege in de Ronde van Zwitserland. Leknessund was emotioneel toen hij besefte dat niet alleen de rit maar ook het eindklassement door hem gewonnen was. “Ik was met een aantal jongens voorop geraakt, maar dacht dat dit een ’tv-ontsnapping’ was. Ik genoot er wel van omdat ik uit deze buurt kom en luid werd aangemoedigd.maar ik dacht nooit dat ik weg zou blijven.”

Leknessund hield in het eindklassement de Canadees Hugo Houle en de Italiaan Conci achter zich.