Mastersfinale Montreal tussen tennissers Hurkacz en Carreño Busta

De finale van het masterstoernooi in Montreal gaat tussen de Poolse tennisser Hubert Hurkacz en Pablo Carreño Busta uit Spanje. Hurkacz, de nummer 10 van de wereld, versloeg de Noor Casper Ruud (zevende op de wereldranglijst) in drie sets: 5-7 6-3 6-2. Carreño Busta plaatste zich voor zijn eerste mastersfinale ten koste van de Brit Dan Evans: 7-5 6-7 (7) 6-2.

De ongeplaatste Spanjaard, nummer 23 van de wereld, had op weg naar de halve finales nog geen set verloren. “Ik speel deze week ongelooflijk”, zei de 31-jarige Spanjaard, die de afgelopen jaren zes ATP-titels veroverde. In Montreal staat hij voor het eerst in de finale van een masterstoernooi.

Hurkacz (25) schreef vorig jaar de masters van Miami op zijn naam. De Pool pakte dit seizoen in Halle zijn vijfde titel op de ATP Tour. “De eerste anderhalve set was Casper beter, ik probeerde vooral in de wedstrijd te blijven. Ik moest bijblijven en vechten.”

De vrouwen bereiden zich in Toronto voor op de US Open. In die Canadese stad gaat de finale tussen de Roemeense Simona Halep, voormalig nummer 1 van de wereld, en Beatriz Haddad Maia. De 30-jarige Halep versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in drie sets (2-6 6-3 6-4), de Braziliaanse verraste Karolina Pliskova uit Tsjechië: 6-4 7-6 (7). Pliskova stond vorig jaar in de finale, toen het toernooi in Montreal werd gespeeld. Halep won het Canadese WTA-toernooi in 2016 en 2018.

Haddad Maia schreef in de aanloop naar Wimbledon de grastoernooien van Nottingham en Birmingham op haar naam, maar bleef daarna in Londen steken in de eerste ronde. In Toronto verraste ze deze week al Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, en olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland. Ze komt daardoor voor het eerst de mondiale top 20 binnen.