Motorcrosser Coldenhoff wint in Finland

Motorcrosser Glenn Coldenhoff heeft de GP van Finland gewonnen. De Nederlandse motorcrosser, uitkomend in de MXGP, werd tweede in de eerste manche en won de tweede met overmacht.

Coldenhoff klom naar de derde plaats van het klassement voor het WK. Tim Gajser is de nieuwe wereldkampioen. De Sloveen kwam in Finland niet verder dan de zesde en zevende plaats maar kan met nog twee wedstrijden te gaan niet meer achterhaald worden. Hij is de opvolger van Jeffrey Herlings, die door een blessure zijn titel niet kon verdedigen.