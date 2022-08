Sleutelbeenbreuk en hersenschudding Paternoster na crash EK baan

De Italiaanse baanwielrenster Letizia Paternoster heeft een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen overgehouden aan haar crash tijdens de afvalkoers op de EK in München. De wereldkampioene op dit onderdeel moest uit voorzorg de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Paternoster liet via Instagram weten dat haar sleutelbeen op drie plaatsen is gebroken.

De 23-jarige Italiaanse, die op de weg voor Trek-Segafredo rijdt en op dit EK zilver pakte met de Italiaanse achtervolgingsploeg, kwam tijdens de afvalkoers in het gedrang ten val. Het leidde tot een massale valpartij met heel wat rensters. Paternoster bleef aanvankelijk bewegingloos liggen op de baan. Ze werd daar minutenlang behandeld door een medisch team. Paternoster werd uiteindelijk op een brancard vervoerd naar het ziekenhuis, met een beschermende nekkraag om.

Na een lange onderbreking ging de afvalkoers verder. De Nederlandse Mylène de Zoete pakte brons, het goud ging naar Lotte Kopecky uit België.