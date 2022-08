Springruiter Van der Vleuten pakt nu ook brons op WK

Springruiter Maikel van der Vleuten is als derde geëindigd in de individuele finale van de WK in het Deense Herning. Het goud was voor de Zweed Henrik von Eckermann die met King Edward foutloos bleef. De Belg Jérôme Guery pakte het zilver. Van der Vleuten eindigde vorig jaar bij de Olympische Spelen van Tokio ook als derde.

Van der Vleuten was met Beauville Z N.O.P als zesde aan de slotronde begonnen. Daarin stonden de beste twaalf ruiters en amazones. Jur Vrieling met Long John Silver en Harrie Smolders met Monaco N.O.P. waren met een springfout na de eerste finaleronde afgehaakt.

Nederland was vrijdagavond als tweede geëindigd in de landenfinale.