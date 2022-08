Turnster Visser blijft zonder medaille in toestelfinales EK

Naomi Visser is er zondag bij de EK turnen in München ook in de toestelfinale op vloer niet in geslaagd een medaille te pakken. Visser had een foutje bij de landing van haar laatste sprongserie en kwam tot een score van 13,133. Daarmee kwam ze een half punt uit onder haar score van donderdag in de kwalificaties. Ze werd zesde.

Visser was eerder in de finale op brug als zevende geëindigd. Ook daar was haar oefening niet perfect, resulterend in een score van 13,066. Ze eindigde donderdag in de meerkamp als zesde. Met het team werd ze vierde in de landenwedstrijd.

De finale op vloer, het slotonderdeel van de EK voor vrouwen, werd gewonnen door de Britse Jessica Gadirova met een score van 14,000. Ze hield de Italiaansen Martina Maggio (13,933) en Angela Andreoli (13,866) achter zich.

Italië, winnaar van de landenwedstrijd en met Asia D’Amato ook goed voor de meerkamptitel, was goed vertegenwoordigd in de toestelfinales maar het leverde geen extra gouden medailles op. Op de brug ging de Europese titel tot vreugde van een groot deel van de toeschouwers naar Elisabeth Seitz. De Duitse kwam als laatste in actie en realiseerde een score van 14,433. Alice D’Amato pakte met 14,400 het zilver, de Française Lorette Charpy (14,166) het brons.

De sprongfinale werd gewonnen door de Hongaarse Zsofia Kovacs. Op de balk was er ook al Duitse winst dankzij Emma Leonie