Turnster Visser zevende in EK-finale op brug

Naomi Visser is er zondag bij de toestelfinales van de EK turnen in München niet in geslaagd een medaille te veroveren op de brug. De Zuid-Hollandse had een fout in haar oefening en kreeg een score van 13,066. Daarmee eindigde ze als zevende.

De Europese titel ging naar de Duitse Elisabeth Seitz, die als laatste in actie kwam en uitkwam op een score van 14,433. De Italiaanse Alice D’Amato pakte met 14,400 het zilver, de Française Lorette Charpy (14,166) het brons.

Visser, die zich met de tweede score had gekwalificeerd voor de brugfinale, komt ook nog uit in de finale op vloer. Daarin was ze in de kwalificaties goed voor de gedeeld derde score.