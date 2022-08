Zwemster De Waard pakt op EK brons op 50 meter rugslag

Maaike de Waard heeft bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome brons gewonnen op de 50 meter rugslag. De Nederlandse noteerde een tijd van 27,54 seconden. De titel ging naar de Française Analia Pigree, die 27,27 klokte. Silvia Scalia uit Italië werd tweede in 27,53. Kira Toussaint greep met 27,73 seconden naast eremetaal. Twee jaar geleden behaalde ze nog de Europese titel.

Voor De Waard betekende het haar tweede medaille bij de EK in Rome. Eerder eindigde ze op de 50 meter vlinderslag ook als derde.

Bij de mannen kwam Niels Korstanje in de finale van de 100 meter vlinderslag niet verder dan de zevende plek. De Nederlandse zwemmer leidde halverwege nog, maar in het tweede deel van de race zakte hij steeds verder weg. Korstanje noteerde 51,79 als eindtijd.

De Hongaar Kristof Milak won in 50,33, voor Noe Ponti uit Zwitserland in 50,87. Het brons was voor Jakub Majerski uit Polen (51,22).

Luc Kroon slaagde er op de 200 meter vrije slag niet in zich te plaatsen voor de finale. In de halve eindstrijd kwam hij niet verder dan de zevende plek.