Zwemster Steenbergen pakt op EK op 200 meter vrij vierde goud

Marrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome ook de 200 meter vrije slag gewonnen. Eerder schreef de Nederlandse ook al de 100 meter vrije slag op haar naam. Naast die twee individuele gouden plakken won Steenbergen ook goud op de 4×200 vrij en 4×100 wissel gemengd.

De 22-jarige Steenbergen zette een tijd neer van 1.56,36. De Britse Freya Anderson eindigde kort achter de Friezin als tweede in 1.56,52. Het brons ging naar de Duitse Isabel Gose.

Het was de eerste keer dat een Nederlandse zwemster bij de EK de 200 meter vrije slag won. Op de 100 meter liet Steenbergen eerder in de week de Française Charlotte Bonnet en Anderson achter zich.

“Ik ben echt heel erg blij en had het echt niet verwacht”, zei Steenbergen. “Ik moet het altijd hebben van mijn eerste 100 meter. Ik ging best wel ontspannen weg. Daardoor kon ik de race in het tweede deel goed doortrekken. Ik had net genoeg over om die twee meiden achter me te houden. Ik zag dat ze niet snel genoeg dichterbij kwamen, dus ik wist wel dat de winst binnen was.”

In het mannentoernooi eindigde Nederland op de 4×100 meter vrije slag als vijfde. Stan Pijnenburg, Jesse Puts, Luc Kroon en Sean Niewold zetten een tijd neer van 3.15,75. De Europese titel ging naar de Italiaanse zwemmers, voor Hongarije en Groot-Brittannië.