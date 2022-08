Brinkman wilde ‘bizarre’ medaille niet opgeven door maagproblemen

Nienke Brinkman vocht tijdens de marathon op de Europese kampioenschappen in München zowel tegen haar concurrenten als tegen maagproblemen. Met een uiterste krachtsinspanning verzekerde de Nederlandse marathonsensatie zich toch van het brons. Op de laatste meters wist Brinkman de Duitse Miriam Dattke, die luid werd aangemoedigd door haar landgenoten, nét voor te blijven.

“Ik ben echt blij dat ik er nog iets uit kon duwen. Als ik vierde was geworden, had ik echt gebaald. In de laatste 1,5 kilometer zat ik steeds te denken: wanneer vallen ze er nu eens af? Het was bizar”, zei Brinkman voor de camera van de NOS. “Hier heb ik echt lang voor gewerkt. Maar een jaar geleden had ik dit niet geloofd.”

Brinkman liep in de beginfase aan kop, maar had het in de slotfase aanzienlijk moeilijker. “Na 27 kilometer kreeg ik problemen met mijn maag en daardoor kon ik niet meer drinken. Alles kwam er bijna uit, maar ik wilde ook niet een medaille opgeven. In de laatste 2 kilometer kon ik eigenlijk niet meer.”

De ambitieuze Brinkman toonde zich na afloop zelfkritisch, ondanks haar historische prestatie. Niet eerder wist een Nederlandse vrouw een medaille te veroveren op de EK-marathon. “Ik kan tactisch nog veel leren en ik heb een paar dingen niet goed gedaan. Ik ben iets te vroeg een ronde op kop gaan lopen en ook mijn voeding was niet goed. Maar ik ben echt heel blij. Het was echt bizar.”

De 28-jarige Brinkman, die pas sinds de uitbraak van het coronavirus serieus aan hardlopen doet, baarde in april opzien door op de marathon van Rotterdam een negentien jaar oud record van Lornah Kiplagat uit de boeken te lopen. Ze kwam toen na 2.22.51 over de finish op de Coolsingel.