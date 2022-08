Bronzen medaille baansprintster Van Riessen op EK

Laurine van Riessen heeft zich bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in München verzekerd van een bronzen medaille op het onderdeel sprint. De 35-jarige voormalige schaatsster versloeg Lea Sophie Friedrich in de strijd om de derde plek. Van Riessen was in zowel de eerste als tweede race sneller dan de Duitse, zodat een derde en beslissende wedstrijd niet nodig is.

Van Riessen was aangewezen op de ’troostfinale’ nadat ze eerder op maandag werd uitgeschakeld door Emma Hinze. De Duitse was in beide halve finales sterker dan Van Riessen.