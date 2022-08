Duitse atleet Ringer laat München juichen met zege in marathon

De Duitse atleet Richard Ringer heeft voor eigen publiek de marathon gewonnen tijdens de Europese kampioenschappen in München. De 33 jaar oude Ringer klopte, tot groot genoegen van de mensen bij de finish, de Israëliër Maru Teferi na een knappe eindsprint. Ringer kwam tot 2.10.21. De derde plek was voor Gashau Ayale (2.10.29), een landgenoot van Teferi.

“Het publiek voelde als een derde been voor mij”, zei Ringer na afloop. “De hitte was voor mij geen probleem. Toen ik hier aankwam, begon ik te trainen in een lange broek. Die keuze was beslissend voor mij.”

De Nederlandse atleten vervulden een bijrol. Tom Hendrikse werd 40e in 2.19.21 en Ronald Schröer 42e in 2.19.40.