Eerste eindzege masterstoernooi Spaanse tennisser Carreño Busta

De Spaanse tennisser Pablo Carreño Busta heeft voor het eerst een masterstoernooi gewonnen. De 31-jarige Carreño Busta deed dat zondag in Montreal, waar hij in de finale afrekende met de Pool Hubert Hurkacz: 3-6 6-3 6-3. Hurkacz is de mondiale nummer 10.

Carreño Busta, die door zijn zege van de 23e naar de 14e plek is gestegen, speelde in Montreal een sterk toernooi. Pas in de halve finale, tegen de Brit Dan Evans, verspeelde hij voor het eerst een set. In de finale gebeurde dat opnieuw en Hurkacz leek op weg naar een eenvoudige overwinning. Carreño Busta richtte zich in de tweede set echter op en trok de partij op overtuigende wijze naar zich toe. Hij sloeg 25 winners en noteerde slechts tien onnodige fouten. Opmerkelijk genoeg benutten beide spelers al hun breakpoints: Carreño Busta kreeg er drie, Hurkacz één.

“Het is een geweldig gevoel om de winnaar te zijn van een masterstoernooi”, zei Carreño Busta. “Het is niet het beste seizoen uit mijn loopbaan, maar het is belangrijk om altijd positief te blijven. Ik verloor wedstrijden die ik in andere seizoenen misschien niet had verloren, maar ik ben blijven geloven in mijn team, in mijzelf en mijn spel.”

Voor Carreño Busta, in 2017 nog de mondiale nummer 10, is het zijn zevende toernooizege op de ATP Tour. Hij haalde twee keer de halve finales van de US Open: in 2017 en 2020.

Toppers als Rafael Nadal en Novak Djokovic ontbraken in Montreal. Nadal ondervond nog last van zijn buikblessure, Djokovic mocht de Verenigde Staten niet in zonder vaccinatie tegen het coronavirus.