Haarhuis selecteert Van Rijthoven en passeert Haase voor Finals

Captain Paul Haarhuis heeft Tim van Rijthoven opgenomen in zijn selectie voor de Daviscup Finals. Robin Haase ontbreekt volgende maand in Glasgow, waar Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan de tegenstanders zijn.

Behalve Van Rijthoven wees Paul Haarhuis kopman Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop aan. Jean-Julien Rojer is er van 13 tot en met 18 september niet bij.

De 25-jarige Van Rijthoven, de nummer 121 van de wereld, won deze zomer het grastoernooi van Rosmalen en hij haalde vervolgens de vierde ronde op Wimbledon. De afgezakte Haase was op zijn beurt vooral actief in het challengercircuit en in het dubbelspel.

Nederland plaatste zich voor de groepsfase van de Finals door Canada te verslaan.