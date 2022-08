Ineos Grenadiers neemt Van Baarle ook mee naar Vuelta

Wielrenner Dylan van Baarle gaat vrijdag in Utrecht van start in de Ronde van Spanje. De 30-jarige Nederlander behoort tot de selectie van Ineos Grenadiers. Met Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart zitten twee renners in de ploeg die al een grote ronde hebben gewonnen.

Van Baarle reed eerder deze zomer al de Tour de France. De geboren Voorburger, dit voorjaar winnaar van Parijs-Roubaix en de nummer 2 van de Ronde van Vlaanderen, eindigde in het klassement op de 32e plaats. Van Baarle begint aan zijn vierde Vuelta. Vorig jaar stapte hij voortijdig af, net als in 2018. In 2020 reed hij de Spaanse etappekoers wel uit.

De Ecuadoraan Carapaz won in 2019 de Giro en veroverde vorig jaar in Japan olympisch goud in de wegwedstrijd. De Brit Geoghegan Hart schreef de Giro in 2020 op zijn naam. De rest van de ploeg van Ineos Grenadiers bestaat uit de Britten Ethan Hayter en Ben Turner, Carlos Rodríguez uit Spanje, de Australiër Luke Plapp en de Fransman Pavel Sivakov.

De Vuelta start met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer in Utrecht. De daaropvolgende twee etappes gaan ook over Nederlandse bodem.