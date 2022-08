Kogelstootster Schilder wint Europese titel met nationaal record

Jessica Schilder heeft de Europese titel veroverd. De 23-jarige atlete uit Volendam stootte de kogel als eerste Nederlandse over 20 meter (20,24). Ze pakte vorige maand bij de WK in Eugene al brons met een afstand van 19,77 meter.

Het wereldrecord kogelstoten staat sinds 1987 op naam van de Russische Natalja Lisovskaja (22,63). Schilder klopte haar grote Portugese concurrente Auriol Dongmo (19,82). De Nederlandse Jorinde van Klinken verraste met een bronzen plak (18,94).

Schilder verlegt in een razend tempo haar grenzen. Dat belooft veel voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar ze haar zinnen op heeft gezet. Ze brak pas dit jaar internationaal door en pakte in maart ook al brons bij de WK indoor in Belgrado.

Schilder overtrof zichzelf in München met haar tweede worp in de finale. Ze kon het nauwelijks geloven en was zo verbaasd dat ze zich verontschuldigde bij haar concurrentes.