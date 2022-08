Nederland dit weekend strijdtoneel van Vuelta

De wielerronde van Spanje, de Vuelta, gaat dit weekend in Nederland van start. Het is voor het eerst dat de Spaanse wielerronde ons land aandoet. Desondanks is het geen unicum dat een buitenlandse wielertoer ons land doorkruist, eerder deed ook de Tour de France dat al. Aankomende vrijdag start het evenement in Utrecht, en daalt via Den Bosch en Breda over drie verschillende dagen af naar het zuiden.

In Utrecht vindt vrijdagavond de ploegentijdrit plaats. Die dag is er overigens kans op enkele buien, wat weleens voor spektakel kan zorgen. Vanaf 16:00 uur mogen de renners het parcours op voor een verkenning. Tijdens de verkenning is de kans op natte wegen groter dan tijdens de wedstrijd, maar ook tijdens de wedstrijd is een bui niet uitgesloten. Bij deze discipline en gezien het technische parcours kunnen wisselende weersomstandigheden flinke invloed hebben op de uitslag. De wedstrijd duurt van 18:30 uur tot 20:25 uur.

Den Bosch en Breda

Op zaterdagmiddag fietsen de renners van ’s Hertogenbosch naar Utrecht. De route loopt onder andere door de Utrechtse Heuvelrug en op de Amerongse Berg is de bergtrui te verdienen. Ondanks deze ‘berg’ zal de etappe zeer waarschijnlijk eindigen in een massasprint. In de laatste Vuelta-etappe in Nederland is er ook sprake van een ‘berg’ In de buurt van Woensdrecht is er een streep getrokken op de top van de ‘rijzende weg’. Dit is een zogenaamde ‘steilrand’ of ‘zoom’ van de Brabantse Wal. Het gaat om slechts 13 meter hoogteverschil. Ook deze etappe eindigt eind van de middag zeer waarschijnlijk in een massasprint.

Uitgesteld

Overigens wat het oorspronkelijk het idee dat de Vuelta al eerder naar Nederland zou komen, maar door toedoen van Corona was dit niet mogelijk. Dit jaar kreeg de organisatie wel alle seinen op groen en kan het evenement haar eerste kennismaken met Nederland doen. Menig wielerliefhebber kan zijn hart ophalen bij het evenement doordat veel bekende renners meedoen én doordat de organisatie de kans biedt om zelf ook onderdeel te zijn van de ronde. Ingeschreven deelnemers kunnen namens zichzelf of een bedrijf meedoen aan georganiseerde etappes vanuit Breda en Utrecht.