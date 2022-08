Reinders wordt ploeggenoot van Groenewegen bij BikeExchange-Jayco

De Nederlandse wielrenner Elmar Reinders is vastgelegd door BikeExchange-Jayco, de ploeg waar ook zijn landgenoot Dylan Groenewegen onder contract staat. De 30-jarige Reinders komt over van Riwal Cycling Team en heeft tot eind 2024 getekend bij de Australische wielerploeg.

“Ik kijk er echt naar uit om me bij BikeExchange-Jayco aan te sluiten en te proberen het verschil te maken in de sprintraces en de klassiekers. Het is een grote kans voor mij om deel te nemen aan de WorldTour en ik zal er alles aan doen om er een succes van te maken”, aldus Reinders.

Dit jaar won Reinders onder meer de eerste editie van de Visit Friesland Elfsteden Race.

Bij BikeExchange-Jayco staat ook Jan Maas onder contract.