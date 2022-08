Roglic fit genoeg om met Jumbo-Visma naar Vuelta te gaan

Primoz Roglic gaat vanaf vrijdag op jacht naar zijn vierde opeenvolgende eindzege in de Ronde van Spanje. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma is fit genoeg om in Utrecht aan de start te staan. Roglic verliet vorige maand de Tour de France na veertien etappes als gevolg van de verwondingen die hij bij een val eerder in de ronde had opgelopen.

De 32-jarige Sloveen, die breukjes in enkele ruggenwervels zou hebben gehad, hervatte begin deze maand de training. Het was onzeker of Roglic op tijd fit zou zijn voor de Vuelta. “We zijn heel blij dat Primoz na de zware blessure die hij opliep in de Tour de France toch kan starten in de Vuelta”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. “Logischerwijs heeft hij niet de beste voorbereiding gehad, maar we hebben groot respect voor hem, hoe hij zich toch nog heeft weten klaar te stomen.”

Roglic deelde in de Tour het kopmanschap met Jonas Vingegaard. Nadat de Sloveen in de vijfde etappe was gevallen, reed hij vooral in dienst van zijn Deense teamgenoot. Vingegaard bezorgde Jumbo-Visma voor het eerst de Tour-winst.

De Sloveen krijgt in de Vuelta onder anderen de Nederlanders Robert Gesink, Sam Oomen en Mike Teunissen mee. De rest van de ploeg bestaat uit de Australiërs Rohan Dennis en Chris Harper, de Amerikaan Sepp Kuss en Edoardo Affini uit Italië.

“We hebben een mooie en uitgebalanceerde ploeg aan de start staan die op alle terreinen Primoz optimaal kan ondersteunen”, aldus Zeeman. “Het is jammer dat Koen Bouwman geblesseerd heeft moeten afhaken. We hadden graag de Koen van de afgelopen Giro d’Italia in de Vuelta gezien.” Bouwman won in de Giro twee etappes en het bergklassement, maar brak in juni zijn pols tijdens het mountainbiken.

De Ronde van Spanje begint met drie etappes op Nederlandse bodem. Vrijdag staat een ploegentijdrit over 23,3 kilometer in Utrecht op het programma.