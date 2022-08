Van de Zandschulp begint toernooi Cincinnati met zege op Cressy

Botic van de Zandschulp heeft zondag de tweede ronde van het masterstoernooi van Cincinnati bereikt. De beste tennisser van Nederland versloeg bij zijn eerste wedstrijd van het toernooi de Amerikaan Maxime Cressy in drie sets, 6-2 4-6 6-4. Het duel duurde twee uur en twee minuten.

In de tweede ronde neemt de nummer 25 van de wereld het op tegen de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev die een bye heeft in de eerste ronde. Novak Djokovic trok zich zoals verwacht terug voor het masterstoernooi van Cincinnati. De Serviër wacht nog op versoepeling van de coronaregels in de Verenigde Staten, omdat hij niet gevaccineerd is.

Na Cincinnati doet de 26-jarige Van de Zandschulp mee in Winston-Salem, waarna met de US Open het laatste grandslamtoernooi van het jaar op het programma staat. Vorig jaar verraste de Nederlander in New York met een plek in de kwartfinales.