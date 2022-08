Zwemster Toussaint bij EK snelste in series 100 meter rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft een dag na haar teleurstellende resultaat in de EK-finale van de 50 meter rugslag de beste tijd neergezet in de series van de dubbele afstand, de 100 rug. Toussaint bleef als enige onder de minuut in het buitenbad van het Foro Italico in Rome: 59,59 seconden.

De Britse tiener Medi Harris gaf als nummer 2 van de series ruim een halve seconde toe op Toussaint. Maaike de Waard klokte de negende tijd: 1.01,14. De 25-jarige De Waard pakte een dag eerder brons op de 50 rug, terwijl Toussaint net naast het podium eindigde (vierde). Bij de EK van vorig jaar in Boedapest pakte Toussaint de Europese titel op de 50 meter en werd ze vierde op de dubbele afstand.

Op de 50 meter vrije slag bereikten Valerie van Roon (derde in 24,86) en Tessa Giele (achtste in 25,14) de halve finales. Kim Busch (negende in 25,22) en Sam van Nunen (veertiende in 25,37) werden uitgeschakeld omdat per land slechts twee zwemsters door mogen. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström zette met 24,50 de beste tijd neer in de series.