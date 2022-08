Atleet Roosen tiende op EK-meerkamp, titel voor Duitser Kaul

Sven Roosen is bij de Europese kampioenschappen atletiek in München als tiende geëindigd op de tienkamp. De zege was voor de Duitser Niklas Kaul, die met zijn optreden op de afsluitende 1500 meter van de derde naar de eerste plaats klom.

Kaul kwam uit op een puntentotaal van 8545. De Zwitser Simon Ehammer, als leider aan het slotonderdeel begonnen, gaf 48 seconden toe en werd tweede met 8468 punten. De Est Janek Oiglane (8346) eindigde als derde.

Roosen (21) sloot de meerkamp af met een persoonlijk record op de 1500 meter: 4.18,43, de derde tijd. Het leverde hem nog één plaats winst op in het klassement, dat hij afsloot met een puntentotaal van 8021.

Nederlands kampioen Rik Taam had zich dinsdag op de tweede dag van de meerkamp afgemeld vanwege een hielblessure.