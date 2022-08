Atlete Bol met groot vertoon van macht naar finale 400 meter

Femke Bol heeft zich op de EK atletiek in München met groot vertoon van macht geplaatst voor de finale van de 400 meter. Ze noteerde in het Olympiastadion een tijd van 50,60 seconden en ze won daarmee haar race.

Op de laatste honderd meter liep Bol (22) – die al vroeg aan kop liep – de race gecontroleerd uit, zonder zich bovenmatig in te spannen. De Belgische Cynthia Bolingo kwam 0,23 later dan Bol over de finish.

Ook Lieke Klaver (23) verzekerde zich van een plek in de finale. Zij werd tweede in haar race, maar was wel 0,01 sneller dan Bol. Klaver moest zich op de laatste meters echter meer inspannen om tweede te worden. Eveline Saalberg kwam niet verder dan 52,45 en werd daarmee zesde in haar race.

De finale van de 400 meter is woensdagavond. Om 22.02 uur klinkt het startschot. Bol, die 49,75 als beste tijd heeft staan, gaat op voor haar eerste Europese outdoortitel op de 400 meter. Vier jaar geleden werd Lisanne de Witte derde in Berlijn. Twee jaar geleden gingen de EK niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De EK atletiek zijn maandag begonnen en duren tot en met zondag.