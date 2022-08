Boy van Poppel met wielerploeg Intermarché naar Vuelta

Boy van Poppel maakt deel uit van de selectie waarmee de Belgische wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert vrijdag in Utrecht van start gaat in de Ronde van Spanje. Van Poppel is de enige Nederlander in het team met verder onder anderen de klassementsrenners Louis Meintjes, Jan Hirt en Domenico Pozzovivo.

Van Poppel zal vooral aan de bak moeten als ‘lead-out’ voor de Belgische sprinter Gerben Thijssen.

De Zuid-Afrikaan Meintjes eindigde vorige maand als achtste in de Tour de France. De Tsjech Hirt werd eerder dit jaar zesde in de Giro d’Italia, Pozzovivo eindigde in de koers in zijn vaderland als achtste. De ploeg bestaat verder uit de Est Rein Taaramäe, tweevoudig ritwinnaar in de Vuelta, de Belg Jan Bakelants en de Deen Julius Johansen.

Boy van Poppel, de oudere broer van Danny, nam in 2015 al eens deel aan de Vuelta. De Tour de France van vorig jaar was zijn laatste grote ronde.