Brons voor zwemster Toussaint bij EK op 100 meter rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft bij de EK in Rome een bronzen medaille veroverd op de 100 meter rugslag. De 28-jarige Nederlandse leek in het buitenbad van het Foro Italico in Rome af te koersen op het goud, maar tikte als derde aan in 59,53 seconden. Maaike de Waard eindigde in de finale als achtste en laatste.

De Italiaanse Margherita Panziera eiste voor eigen publiek de Europese titel voor zich op in 59,40, voor de Britse Medi Harris (zilver in 59,46). De Waard, die eerder brons had gepakt op de 50 rug, finishte in 1.00,54.

Toussaint veroverde vorig jaar bij de EK in Boedapest het goud op de 50 rug. Als titelverdedigster eindigde ze zondag op de kortste afstand net naast het podium (vierde). Toussaint revancheerde zich twee dagen later met een medaille op de dubbele afstand, nadat ze daar vorig jaar vierde op was geworden. “Ik kwam hier om te winnen, maar met brons ben ik ook echt heel blij”, aldus de rugslagspecialiste.

De Nederlandse zwemploeg staat nu in Rome op tien medailles: vier goud, één zilver en vijf brons. Marrit Steenbergen, die individueel twee keer goud won en een aandeel had in twee gouden estafettemedailles, pakte dinsdag brons op de 200 wissel. Valerie van Roon won een bronzen medaille op de 50 vrij.

De gemengde estafetteploeg eindigde in de finale van de 4×200 vrij op de vijfde plaats. Luc Kroon, Stan Pijnenburg, Imani de Jong en Silke Holkenborg zetten een tijd neer van 7.34,68. Het goud ging in 7.28,16 naar Groot-Brittannië, voor Frankrijk en Italië. Steenbergen, de Europees kampioene op de individuele 200 vrij, zou in eerste instantie ook deze finale zwemmen, maar ze trok zich terug omdat ze zich zowel fysiek als mentaal niet meer top voelde. Holkenborg nam haar plaats over.