Duitse wielrenner Buchmann mist Vuelta door urineweginfectie

De Duitse wielrenner Emanuel Buchmann heeft zich vlak voor de start van de Vuelta in Utrecht moeten afmelden vanwege een urineweginfectie. Zo werd de nummer 4 van de Tour de France van 2019 opnieuw getroffen door pech, nadat hij de afgelopen jaren al te maken had gekregen met onder meer ziektes en ongelukken. Zijn ploeg Bora-hansgrohe heeft de Italiaan Matteo Fabbro als vervanger opgeroepen.

De 29-jarige Duitser startte dit jaar niet in de Tour, maar wel in de Ronde van Italiƫ. Daar zag hij zijn teamgenoot Jai Hindley het eindklassement winnen en hij werd zelf zevende. In de Ronde van Spanje, die vrijdag in Nederland begint, zal bij Bora-hansgrohe weer veel draaien om Hindley.