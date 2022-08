Foppen vijfde in finale 5000 meter EK atletiek, zege Ingebrigtsen

De Nederlander Mike Foppen is bij de Europese kampioenschappen atletiek als vijfde geëindigd op de 5000 meter. Nijmegenaar Foppen ging lang mee, tot Jakob Ingebrigtsen begon te versnellen. De Noorse titelverdediger liep naar het goud in 13.21,13, gevolgd door de Spanjaard Mohamed Katir: 13.22,98. De Italiaan Yemaneberhan Crippa pakte in 13.24,83 het brons.

Ingebrigtsen kroonde zich vorige maand in het Amerikaanse Eugene ook al tot wereldkampioen op de 5000 meter.

Foppen, die in de slotfase nog een aantal concurrenten inhaalde, realiseerde een tijd van 13.27,93. De Nederlander had zich niet gekwalificeerd voor de WK.