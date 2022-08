Hoogspringer Amels naar finale op EK

Hoogspringer Douwe Amels heeft zich geplaatst voor de finale bij de Europese kampioenschappen atletiek in München. De 30-jarige Fries had daarvoor een sprong over 2,21 meter nodig. Dat lukte in één keer, waardoor hij zich bij de beste twaalf schaarde in een deelnemersveld van 23.

Amels eindigde bij de vorige EK als achtste. De inmiddels 30-jarige Fries was ooit Europees kampioen bij de beloften en sprong al eens over 2,28. Een zware enkelblessure verstoorde zijn loopbaan.

De finale is donderdag vanaf 20.05 uur.