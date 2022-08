Kooij sprint naar ritzege in Ronde van Denemarken

Wielrenner Olav Kooij heeft de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De rit ging van Allerød naar Køge over liefst 222 kilometer. De pas 20-jarige Kooij, die rijdt voor Jumbo-Visma, sprintte uit het wiel van Jasper Philipsen naar de ritwinst. De Belg finishte nog wel als tweede, voor zijn landgenoot Timothy Dupont.

De sprintersploegen controleerden in de slotfase, waarbij Jumbo-Visma het best was vertegenwoordigd, maar ook Philipsen (Alpecin-Deceuninck) nog voldoende steun had. De ploeg Quick-Step Alpha Vinyl kwam in de laatste 2 kilometer opzetten, maar in de sprint was Kooij oppermachtig. Het was al zijn tiende zege van dit seizoen.

De Ronde van Denemarken duurt tot en met zaterdag.