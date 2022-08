Na vier keer EK-goud pakt Steenbergen zilveren plak op 200 wissel

Marrit Steenbergen heeft bij de EK zwemmen in Rome zilver gepakt op de 200 meter wisselslag. De 22-jarige Nederlandse, die de afgelopen dagen al vier Europese titels veroverde in het Italiaanse buitenbad, kwam net te kort om de Israëlische Anastasia Gorbenko van titelprolongatie af te houden.

De 19-jarige Gorbenko, die in baan 2 zwom, pakte net als bij de EK van vorig jaar het goud op de 200 wissel, in 2.10,92. Steenbergen kwam in baan 5 sterk opzetten tijdens de laatste 100 meter (schoolslag en vrije slag) en tikte als tweede aan in 2.11,14. Het brons ging in 2.11,38 naar Sara Franceschi uit Italië.

Steenbergen zei bij de NOS dat ze Gorbenko niet voor zich had zien liggen bij het laatste keerpunt na 150 meter. “Ik zag wel de Italiaanse en dacht aan het publiek te horen dat zij voor lag. Ik dacht: als ik haar voorbij ga, dan zit ik goed. De Israëlische had ik dus niet gezien. Maar ik denk niet dat ik twee tienden van een seconde harder had kunnen zwemmen. En zilver is echt supermooi.”

De Friezin had eerder goud gepakt op de 100 en 200 vrij en met de estafetteteams op de 4×200 vrij en 4×100 wissel gemengd. Op de 4×100 vrij zwom ze met de vrouwenploeg naar brons. Steenbergen zou dinsdagavond ook in actie komen in de finale van de 4×200 vrij gemengd, maar ze meldde zich daarvoor af. Alle races in Rome hebben fysiek en mentaal veel van Steenbergen geëist, bekende ze. “Het begint echt zwaar te worden. Ik zat er vandaag een beetje doorheen. Ik wil heel graag de estafette zwemmen, maar ik moet mijn energie ook een beetje managen. Nu was de estafette even te veel.”