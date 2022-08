Olympisch kampioen Jacobs naar finale 100 meter op EK atletiek

De Italiaanse sprinter Marcell Jacobs heeft bij de EK atletiek in München de finale bereikt op de 100 meter. Jacobs, de regerend olympisch sprintkampioen, kwam in zijn halve finale tot een tijd van 10,00 seconden. Dat was meteen de beste tijd in de drie heats.

Jacobs kwam sinds de Spelen van Tokio van vorig jaar amper nog in actie, mede gehinderd door blessures. Op de WK in Eugene trok hij zich na één optreden op de 100 meter terug voor de halve finales. In de series had hij een tijd van 10,04 gelopen. Wel werd hij vroeg in dit jaar wereldkampioen indoor op de 60 meter.

De finale is dinsdagavond om 22.15 uur.