Olympisch kampioen Jacobs pakt Europese titel op 100 meter

De Italiaan Marcell Jacobs heeft bij de Europese kampioenschappen atletiek in München het koningsnummer, de 100 meter, gewonnen. De olympisch kampioen, het afgelopen jaar vaak geblesseerd, kwam tot een tijd van 9,95 seconden.

Ook de Britse titelverdediger Zharnel Hughes bleef net onder de 10 seconden. In 9,99 pakte hij het zilver. Jeremiah Azu, eveneens uit Groot-Brittannië, werd derde in 10,13.

Jacobs werd vorig jaar in Tokio verrassend olympisch kampioen, maar kwam daarna amper nog in actie. Op de WK vorige maand in Eugene meldde hij zich na de series af. Wel werd hij vroeg in dit jaar wereldkampioen indoor op de 60 meter.

Bij de vrouwen ging de winst naar de Duitse Gina Lückenkemper, die verraste met een tijd van 10,99. De Zwitserse Mujinga Kambundji leek op de titel af te gaan, maar werd net voor de streep achterhaald. Het verschil was minder dan een honderdste van een seconde. Kambundji kreeg net als Lückenkemper ook 10,99 achter haar naam. De Britse Daryll Neita werd in 11,00 derde.