Pool Kwiatkowski nog drie jaar bij Ineos Grenadiers

Wielrenner Michal Kwiatkowski heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot en met 2025. Zo kan de meest recente winnaar van de Amstel Gold Race de tien jaar volmaken bij de ploeg waar hij in 2016 in dienst kwam.

De 32-jarige Pool won ook onder meer de wielerwedstrijden Milaan-Sanremo, Strade Bianche (twee keer), Tirreno-Adriatico en de Clasica San Sebastian. In de Ronde van Frankrijk van 2020 won Kwiatkowski een rit. Dit jaar kon de voormalig wereldkampioen door een spierblessure niet meedoen in Frankrijk. De Ronde van Polen moest hij daarna missen door een hersenschudding. Dinsdag maakt Kwiatkowski in de Ronde van Denemarken zijn rentree.