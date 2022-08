Schoonspringster Wils achtste in EK-finale op 1 meterplank

Schoonspringster Daphne Wils is in de EK-finale op de 1 meterplank als achtste geëindigd. De 24-jarige Nederlandse kwam in de eindstrijd in Rome met de beste twaalf springsters tot een score van 235,75 punten. De Italiaanse Elena Bertocchi pakte in eigen land met 264,25 het goud, voor de Zweedse Emma Gullstrand en Chiara Pellacani, ook uit Italië.

Wils had in de voorrondes nog de vierde score genoteerd (245,15). Bertocchi was toen ook al de beste met 256,65.

Op de WK eerder deze zomer in Boedapest eindigde Wils als zestiende. Met die plek in de voorronde haalde ze toen de finale niet.