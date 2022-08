Tennisser Berrettini snel uitgeschakeld in Cincinnati

Matteo Berrettini is twee weken voor aanvang de US Open snel uitgeschakeld op het masterstoernooi van Cincinnati. De 26-jarige Italiaan verloor in een spannende driesetter van de Amerikaan Frances Tiafoe. In 2 uur en 51 minuten werd het 7-6 (3) 4-6 7-6 (5) voor de mondiale nummer 25.

Berrettini kent vooralsnog een zeer teleurstellend hardcourtseizoen. Vorige week was hij op het masterstoernooi van Montreal in de eerste ronde kansloos tegen de Spanjaard Pablo CarreƱo Busta, die uiteindelijk verrassend de titel pakte.

Voor Berrettini was het treffen in Cincinnati zijn laatste wedstrijd in aanloop naar het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. De nummer 15 van de wereld sloeg deze zomer Wimbledon over vanwege een coronabesmetting. Vorig jaar was hij finalist in Londen.

De 35-jarige Andy Murray was in Cincinnati de twee jaar oudere Stan Wawrinka met 7-6 (3) 5-7 7-5 de baas. Het duel tussen de twee voormalig grandslamkampioenen duurde 2 uur en 57 minuten. Murray won 109 punten, Wawrinka 107.

Dinsdag komt Botic van de Zandschulp weer in actie in Cincinnati. In de laatste partij van de dag neemt hij het op het centercourt op tegen de Rus Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld.