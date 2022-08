Tennisster Venus Williams ook in Cincinnati snel klaar

De Amerikaanse tennisster Venus Williams is ook op haar derde toernooi van dit jaar direct uitgeschakeld. De 42-jarige Amerikaanse, voormalig nummer 1 van de wereld en winnares van zeven grandslamtitels, moest het in de eerste ronde van het Cincinnati Open afleggen tegen Karolina Pliskova uit Tsjechiƫ: 5-7 1-6.

De oudste van de zussen Williams maakte begin deze maand in Washington haar rentree, nadat ze een jaar niet had gespeeld op de WTA Tour. De Amerikaanse verloor in drie sets van een qualifier en bleef vervolgens op het toernooi van Toronto ook steken in de eerste ronde.

Haar zus Serena, eveneens net terug na lange afwezigheid, maakte vorige week bekend dat ze gaat stoppen, vermoedelijk na de US Open die eind deze maand begint. Venus Williams heeft nog geen uitlatingen gedaan over haar toekomst.

Met olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland en de Japanse Naomi Osaka werden nog twee prominente tennissters gelijk uitgeschakeld in Cincinnati.