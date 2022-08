Van Riessen mist finale op sprintonderdeel keirin bij EK baan

Laurine van Riessen is er bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in München niet in geslaagd de finale te bereiken op het onderdeel keirin. Van Riessen eindigde in haar halve finale als vierde en werd daarmee verwezen naar de strijd om de plaatsen 7 tot en met 12.

Op het onderdeel keirin worden zes rensters op gang gebracht achter een derny. Als die uit de baan is verdwenen en het tempo inmiddels hoog ligt, volgt een sprint om de ereplaatsen. Van Riessen, die eerder brons pakte op de sprint, moest in haar race de Belgische Nicky Degrendele, de Française Mathilde Gros en de Oekraïense Olena Starikova voorlaten.

Steffie van der Peet, de andere ingeschreven Nederlandse deelneemster, ging dinsdag niet van start. Bij de mannen eindigde het keirintoernooi voor Tijmen van Loon in de herkansingen.