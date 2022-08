Zwemmer De Boer als snelste naar halve finales 50 meter vrij

Zwemmer Thom de Boer heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK in Rome. De 30-jarige Nederlander tikte aan na 21,59 seconden, bijna 2 tienden sneller dan de Brit Benjamin Proud. Ook Jesse Puts is door naar de halve eindstrijd van dinsdagavond, hij zwom de achtste tijd. Kenzo Simons is uitgeschakeld.

Op de 50 meter schoolslag wist Anne Palmans de volgende ronde te bereiken. Ze kwam met 31,37 tot de twaalfde tijd, op bijna 1,5 seconde van de snelste vrouw Arianna Castiglioni.

De gemengde estafetteploeg plaatste zich op de 4×200 meter vrije slag als vijfde voor de finale van dinsdagavond. Stan Pijnenburg, Luc Kroon, Imani de Jong en Silke Holkenborg noteerden een tijd van 7.41,51. Frankrijk was in 7.38,82 het snelst.