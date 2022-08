Zwemmer De Boer als tweede naar EK-finale 50 vrij

Zwemmer Thom de Boer heeft bij de EK in Rome de finale bereikt van de 50 meter vrije slag. De 30-jarige Noord-Hollander won zijn halve finale in 21,72 seconden. In de eerste halve finale was alleen de Brit Benjamin Proud wat sneller geweest (21,40).

Jesse Puts redde het niet met 22,22. Dat betekende de negende tijd; de eerste acht zwemmen woensdagavond om 18.00 uur in het Foro Italico de finale.

De Boer bereikte vorig jaar bij de Olympische Spelen van Tokio ook de finale van het sprintnummer. Hij tikte daarin als laatste aan, in 21,79. De Boer heeft het Nederlands record op zijn naam staan met 21,58. Bij de EK van vorig jaar in Boedapest plaatste de sprinter zich als eerste voor de finale, maar daarin eindigde hij als vierde.

Op de 50 school bleef Anne Palmans steken in de halve finales. Met 31,62 was de 22-jarige Palmans langzamer dan in de series (31,37) en eindigde ze op de vijftiende plaats.