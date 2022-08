Zwemster Van Roon pakt bij EK brons op 50 vrij

Zwemster Valerie van Roon heeft bij de EK in Rome brons gepakt op de 50 meter vrije slag. De 24-jarige Van Roon tikte in het buitenbad van het Foro Italico als derde aan in 24,64 seconden. Het goud ging in 23,91 naar de Zweedse favoriete Sarah Sjöström, die de gestopte Ranomi Kromowidjojo opvolgt als Europees kampioene op het sprintnummer.

Tessa Giele, de tweede Nederlandse in de EK-finale, eindigde als vierde in 24,74. Het zilver ging naar Katarzyna Wasick uit Polen (24,20).

Van Roon bezorgde de Nederlandse zwemploeg de achtste medaille bij de EK in Rome. Vier daarvan zijn goud van kleur, de andere vier brons.