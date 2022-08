23e deelname US Open tennisster Venus Williams dankzij wildcard

Venus Williams kan zich opmaken voor haar 23e US Open. De organisatie van het grandslamtoernooi in New York heeft de 42-jarige Amerikaanse tennisster een wildcard gegeven voor het evenement dat op 29 augustus begint. Williams won de US Open in 2000 en 2001. Ze maakte begin deze maand in het toernooi van Washington haar rentree, nadat ze door blessureleed een jaar niet had gespeeld op de WTA Tour.

Ook de Amerikaanse Sofia Kenin kreeg een wildcard. De 23-jarige tennisster, die in 2020 de Australian Open won, is net als Williams op de weg terug na een blessure. Ze ontbrak vier maanden wegens een enkelkwetsuur.

De US Open gunde bij de mannen de Oostenrijker Dominic Thiem een toegangsbewijs voor het hoofdtoernooi. De 28-jarige Thiem is al weer een tijdje verlost van een polsblessure en haalde in juli de laatste vier van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad, maar als huidige nummer 228 was hij niet verzekerd van rechtstreekse deelname aan een grand slam. Thiem maakt dankbaar gebruik van de wildcard voor het toernooi dat hij in 2020 op zijn naam schreef.