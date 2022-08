Bonevacia mist op duizendsten EK-brons op 400 meter

Liemarvin Bonevacia heeft bij de EK atletiek in München net naast de bronzen medaille gegrepen op de 400 meter. De 33-jarige atleet eindigde in de finale als vierde in 45,17 seconden. Die tijd kreeg ook Alex Haydock-Wilson achter zijn naam, maar de Brit was 8 duizendsten van een seconde sneller. De Brit Matthew Hudson-Smith prolongeerde zijn titel met een tijd van 44,53. De Zwitser Ricky Petrucciani liep naar het zilver in 45,03.

Bonevacia liep wel zijn beste 400 meter van dit seizoen, maar het was net niet genoeg voor een plak. In 2016 wist hij wel brons te veroveren op de 400 meter bij de EK in Amsterdam. Vorig jaar was Bonevacia op zijn best op de Olympische Spelen in Tokio. Hij won zilver met de estafetteploeg op de 4×400 meter en wist de finale van de 400 meter te halen. Op de WK in Eugene ging het vorige maand minder goed. Bonevacia plaatste zich niet voor de finale, al wist hij wel zilver te behalen met de gemengde estafetteploeg op de 4×400 meter.