Herstelde tennisser Griekspoor maakt komend weekend rentree

Tennisser Tallon Griekspoor gaat komend weekend zijn rentree maken in de kwalificaties van het ATP-toernooi van Winston-Salem. De 26-jarige Griekspoor moest twee masterstoernooien op rij – in Montreal en Cincinnati – laten schieten omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

“Het gaat de goede kant op. Ik ga vandaag richting Winston-Salem”, aldus Griekspoor, de nummer 45 van de wereld. Half juni kwam hij voor het laatst in actie in Hamburg, waarna hij zich ziek terugtrok in Kitzbühel.

Over anderhalve week begint de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Vorig jaar haalde Griekspoor de tweede ronde in New York. Hij verloor toen van de Serviër Novak Djokovic.