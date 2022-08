Quintana uit uitslag Tour geschrapt wegens gebruik pijnstiller

Nairo Quintana is zijn zesde plaats uit de afgelopen Tour de France kwijt. De Colombiaanse renner van Arkéa-Samsic is door de internationale wielrenunie UCI gediskwalificeerd omdat bij controles tijdens de Tour in zijn bloed sporen van de pijnstiller tramadol zijn aangetroffen. Dat middel staat sinds 2019 op de verboden lijst.

Volgens de reglementen is het gebruik van het middel, dat kan leiden tot misselijkheid, slaperigheid en verminderde concentratie, geen overtreding van het dopingreglement. Omdat het ook nog de eerste keer is dat Quintana (32) erop is betrapt, volgt geen schorsing. De Colombiaan kan dus vrijdag gewoon starten in de Ronde van Spanje. Hij kan binnen tien dagen nog in beroep gaan tegen de diskwalificatie in de Tour bij het sporttribunaal CAS.

De UCI besloot tramadol te verbieden omdat het ook kan leiden tot valpartijen in het peloton. Bij een eerste overtreding volgt diskwalificatie en een boete van 4000 Zwitserse francs (zo’n 4100 euro). Wordt een renner nogmaals betrapt, dan volgt een schorsing van vijf maanden. Een team waarvan twee renners binnen een periode van een jaar worden betrapt, krijgt een boete van 10.000 Zwitserse frank (ruim 10.300 euro). Bij nog een overtreding in dezelfde periode volgt een schorsing van het team. Dit kan uiteenlopen van een tot twaalf maanden.

Dinsdag maakte zijn ploeg nog bekend dat het contract met Quintana met drie jaar is verlengd. Arkéa-Samsic heeft nog niet gereageerd op het bericht van de UCI.